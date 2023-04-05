Стала известна возможная дата следующего заседания суда по делу Трампа

Следующее предварительное судебное заседание по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа запланировано на 4 декабря 2023 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Туда экс-президент США должен будет вновь явиться лично. На данном процессе стороны смогут предъявить ходатайства. Также известно, что на таких заседаниях рассматривается вопрос о мере пресечения, который в настоящий момент в отношении Трампа не применялся.