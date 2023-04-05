ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 21:20

Стала известна возможная дата следующего заседания суда по делу Трампа

CNN: Рассмотрение дела Трампа по существу может начаться в январе 2024 года

Следующее предварительное судебное заседание по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа запланировано на 4 декабря 2023 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Туда экс-президент США должен будет вновь явиться лично. На данном процессе стороны смогут предъявить ходатайства. Также известно, что на таких заседаниях рассматривается вопрос о мере пресечения, который в настоящий момент в отношении Трампа не применялся.

В случае если стороны не запросят дополнительное время для изучения материалов, рассмотрение дела по существу начнётся в январе следующего года, обычно оно занимает несколько недель.

Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным по всем 34 пунктам

Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным по всем 34 пунктам

Лайф напоминает, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. К настоящему моменту он уже покинул здание суда, пробыв там около двух часов. Формальный арест с него был снят.

Обложка ©

Shutterstock / Alexandros Michailidis

Оксана Попова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров