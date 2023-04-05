Стала известна возможная дата следующего заседания суда по делу Трампа
CNN: Рассмотрение дела Трампа по существу может начаться в январе 2024 года
Следующее предварительное судебное заседание по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа запланировано на 4 декабря 2023 года. Об этом сообщает телеканал CNN.
Туда экс-президент США должен будет вновь явиться лично. На данном процессе стороны смогут предъявить ходатайства. Также известно, что на таких заседаниях рассматривается вопрос о мере пресечения, который в настоящий момент в отношении Трампа не применялся.
В случае если стороны не запросят дополнительное время для изучения материалов, рассмотрение дела по существу начнётся в январе следующего года, обычно оно занимает несколько недель.
Лайф напоминает, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. К настоящему моменту он уже покинул здание суда, пробыв там около двух часов. Формальный арест с него был снят.
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