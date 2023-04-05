Порнозвезду Сторми Дэниэлс обязали оплатить Трампу судебные издержки в $120 тысяч

Американский суд вынес решение о взыскании с бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, известной под именем Сторми Дэниэлс, в пользу экс-главы Белого дома Дональда Трампа судебных издержек в размере 120 тысяч долларов. Об этом рассказал сын политика Дональд Трамп – младший.

"9-й округ только что присудил Трампу 121 962,56 доллара в качестве гонораров адвокатам [в деле] против Сторми Дэниэлс <…> Это в дополнение к примерно 500 тысячам долларов, которые она уже должна ему", — написал он в "Твиттере".