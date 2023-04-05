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5 апреля, 10:16

Порнозвезду Сторми Дэниэлс обязали оплатить Трампу судебные издержки в $120 тысяч

Американский суд вынес решение о взыскании с бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, известной под именем Сторми Дэниэлс, в пользу экс-главы Белого дома Дональда Трампа судебных издержек в размере 120 тысяч долларов. Об этом рассказал сын политика Дональд Трамп – младший.

"9-й округ только что присудил Трампу 121 962,56 доллара в качестве гонораров адвокатам [в деле] против Сторми Дэниэлс <…> Это в дополнение к примерно 500 тысячам долларов, которые она уже должна ему", — написал он в "Твиттере".

Дэниэлс обратилась с иском в суд ещё в 2018 году, она обвинила Трампа в клевете и распространении порочащей её информации, однако тот процесс женщина выиграть не смогла.

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Напомним, 4 апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где был арестован, но через два часа его отпустили. Судебные слушания он назвал шокирующими, но "без сюрпризов", а США предрёк "скатывание в ад".

Обложка ©

Getty Images / Timothy A. Clary

Татьяна Миссуми
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