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5 апреля, 09:44

Кремль сдержанно высказался об угрозе ареста Трампа на 136 лет

Песков ответил на вопрос о мнении Кремля по ситуации с арестом Трампа

<p>Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Joe Raedle</p>

Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Joe Raedle

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с арестом бывшего президента США Дональда Трампа, которому выдвинули обвинения с общим максимальным наказанием в 136 лет тюрьмы. По его мнению, Москва не считает себя вправе вмешиваться в дела других стран.

"Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела. Поэтому не хотели бы это комментировать", — объяснил представитель Кремля в ответ на просьбу дать оценку событиям в Штатах.

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Напомним, 4 апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Ему грозит 136 лет тюрьмы по всем обвинениям. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Спустя почти два часа он смог покинуть здание суда и вернуться в резиденцию во Флориде. Формальный арест с него был снят. Прошедшие слушания он назвал шокирующими, однако "без сюрпризов". А выступая с заявлением, заметил, что США "катятся в ад".

Андрей Бражников
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