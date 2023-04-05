Кремль сдержанно высказался об угрозе ареста Трампа на 136 лет
Песков ответил на вопрос о мнении Кремля по ситуации с арестом Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Joe Raedle
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с арестом бывшего президента США Дональда Трампа, которому выдвинули обвинения с общим максимальным наказанием в 136 лет тюрьмы. По его мнению, Москва не считает себя вправе вмешиваться в дела других стран.
"Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела. Поэтому не хотели бы это комментировать", — объяснил представитель Кремля в ответ на просьбу дать оценку событиям в Штатах.
Напомним, 4 апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Ему грозит 136 лет тюрьмы по всем обвинениям. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Спустя почти два часа он смог покинуть здание суда и вернуться в резиденцию во Флориде. Формальный арест с него был снят. Прошедшие слушания он назвал шокирующими, однако "без сюрпризов". А выступая с заявлением, заметил, что США "катятся в ад".