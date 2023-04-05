Кремль сдержанно высказался об угрозе ареста Трампа на 136 лет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с арестом бывшего президента США Дональда Трампа, которому выдвинули обвинения с общим максимальным наказанием в 136 лет тюрьмы. По его мнению, Москва не считает себя вправе вмешиваться в дела других стран.

"Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела. Поэтому не хотели бы это комментировать", — объяснил представитель Кремля в ответ на просьбу дать оценку событиям в Штатах.