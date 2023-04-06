В США раскрыли истинную причину ареста Трампа
Fox News: Трампа арестовали за составление конкуренции Байдену на выборах
Бывшего лидера США Дональда Трампа арестовали за то, что он является конкурентом Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
"Совершенно очевидно, что произошло в здании суда в Манхэттене. Это очевидно и для демократов. Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. Всё действительно так просто", — уверен ведущий.
Карлсон также назвал арест экс-президента "самым явным вмешательством в выборы в истории США". Кроме того, отметил журналист, экс-главе Белого дома предъявили обвинения по 34 пунктам, но если разобраться в ситуации, то речь идёт об одном преступлении, "в котором Трампа обвинили 34 раза".
Напомним, 4 апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Её прокуратура хочет привлечь к делу в качестве свидетельницы. По всем обвинениям экс-президенту грозит 136 лет тюрьмы. Сам Трамп предрёк Штатам дорогу в ад.