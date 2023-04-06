В США раскрыли истинную причину ареста Трампа

Бывшего лидера США Дональда Трампа арестовали за то, что он является конкурентом Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

"Совершенно очевидно, что произошло в здании суда в Манхэттене. Это очевидно и для демократов. Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. Всё действительно так просто", — уверен ведущий.