Трамп назвал день своего ареста в Нью-Йорке "лучшим в истории"

Экс-лидер США Дональд Трамп назвал день предъявления ему обвинений "лучшим в истории". В своей социальной сети Truth Social он заявил, что это был невероятный опыт.

"Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений", — подчеркнул Трамп.

По его словам, этот день — 4 апреля — положительным образом отразился и на его политическом рейтинге. Трамп подчеркнул, что его позиции ещё никого не были так высоки, а за день на предвыборную кампанию удалось собрать десять миллионов долларов.