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6 апреля, 00:06

Трамп назвал день своего ареста в Нью-Йорке "лучшим в истории"

Экс-лидер США Дональд Трамп назвал день предъявления ему обвинений "лучшим в истории". В своей социальной сети Truth Social он заявил, что это был невероятный опыт.

"Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений", — подчеркнул Трамп.

По его словам, этот день — 4 апреля — положительным образом отразился и на его политическом рейтинге. Трамп подчеркнул, что его позиции ещё никого не были так высоки, а за день на предвыборную кампанию удалось собрать десять миллионов долларов.

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Кроме того, на сайте бывшего американского лидера появилась возможность купить футболку с фейковым изображением Дональда Трампа, которого после ареста отправляют в тюрьму. Под ней написана надпись — невиновен.

Напомним, 4 апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. По всем обвинениям экс-президенту грозит 136 лет тюрьмы. Сам Трамп предрёк Штатам дорогу в ад.

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Оксана Попова
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