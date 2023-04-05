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Регион
Опубликовано 5 апреля 2023, 14:21
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В Госдуме высказались о политическом убежище для Трампа

Депутат Бутина: РФ готова рассмотреть прошение Трампа о политическом убежище

Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Joe Raedle

Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Joe Raedle

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила о готовности России рассмотреть просьбу бывшего президента США Дональда Трампа о политическом убежище, если он подаст соответствующее заявление.

"Если Трамп попросит политическое убежище, то Россия рассмотрит это заявление, безусловно. Может ли Россия обменять Трампа? У России есть достаточно своих граждан, за которых мы сейчас ратуем, в том числе в рамках обмена", сказала она в беседе с URA.ru.

Парламентарий отметила, что многие из этих людей находятся в заключении "по совершенно надуманным обвинениям", так что "нам есть о ком разговаривать, прежде чем выдвигать идеи с Трампом". Бутина считает, что ситуация вокруг экс-президента США — дело американцев.

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Напомним, вчера, 4 апреля, Дональду Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе бывшему американскому президенту вменяется проведение в период избирательной кампании 2016 года скрытых платежей за молчание его любовницы — порнозвезды Сторми Дэниэлс. Ему грозит до 136 лет тюрьмы. В нью-йоркский суд Трамп прибыл лично, где и был арестован на непродолжительное время. Он назвал слушания шокирующими, но "без сюрпризов", а США предрёк "скатывание в ад".

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Матвей Константинов
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