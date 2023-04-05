В Госдуме высказались о политическом убежище для Трампа

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила о готовности России рассмотреть просьбу бывшего президента США Дональда Трампа о политическом убежище, если он подаст соответствующее заявление.

"Если Трамп попросит политическое убежище, то Россия рассмотрит это заявление, безусловно. Может ли Россия обменять Трампа? У России есть достаточно своих граждан, за которых мы сейчас ратуем, в том числе в рамках обмена", — сказала она в беседе с URA.ru.