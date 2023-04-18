G7 вновь осудила Россию за распространение якобы ложной информации по Украине
Главы МИД G7 осудили РФ за "распространение ложной информации" по Украине
Главы МИД стран "Большой семёрки" (G7) в совместном заявлении по итогам встречи в Японии в очередной раз осудили Россию за "распространение ложной информации для привлечения поддержки" её действий на Украине.
В документе указано, что страны G7 выразили озабоченность распространением дезинформации, которая "нацелена на прерывание демократических процессов и дестабилизацию обществ".
"Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки", — сказано в заявлении.
Также главы МИД стран "Большой семёрки" пообещали продолжить поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в том числе в сфере безопасности и экономики.
Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа развеял распространённый на Западе миф об РФ. По его словам, в США и Европе любят сравнивать экономики России и Италии по уровню номинального ВВП, хотя это, убеждён Роа, говорит о некомпетентности этих политиков и экспертов.
ТАСС / DPA / Michael Kappeler