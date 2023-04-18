КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 08:22

G7 вновь осудила Россию за распространение якобы ложной информации по Украине

Главы МИД G7 осудили РФ за "распространение ложной информации" по Украине

Главы МИД стран "Большой семёрки" (G7) в совместном заявлении по итогам встречи в Японии в очередной раз осудили Россию за "распространение ложной информации для привлечения поддержки" её действий на Украине.

В документе указано, что страны G7 выразили озабоченность распространением дезинформации, которая "нацелена на прерывание демократических процессов и дестабилизацию обществ".

"Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки", — сказано в заявлении.

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G7 решила вместе снижать риски из-за непредсказуемого экспорта российского газа

Также главы МИД стран "Большой семёрки" пообещали продолжить поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в том числе в сфере безопасности и экономики.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа развеял распространённый на Западе миф об РФ. По его словам, в США и Европе любят сравнивать экономики России и Италии по уровню номинального ВВП, хотя это, убеждён Роа, говорит о некомпетентности этих политиков и экспертов.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Michael Kappeler

Иван Косицын
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