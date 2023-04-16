КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 09:23

G7 решила вместе снижать риски из-за непредсказуемого экспорта российского газа

G7 договорилась согласовывать действия по снижению рисков из-за российского газа

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран "Большой семёрки" (G7) подтвердили намерение достичь к 2050 году нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при добыче и производстве ископаемого топлива, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в японском Саппоро. Помимо этого, они условились координировать действия по снижению рисков из-за поставок российского газа.

"Мы признаём необходимость координировать действия по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью экспорта российского газа", — говорится в опубликованном документе.

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Лайф писал, что Венгрия продлила соглашение с "Газпромом" о дополнительных поставках газа. Также для европейского государства теперь доступна "отсрочка платежей выше определённого предела в случае экстремального роста цен".

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Матвей Константинов
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