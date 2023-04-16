G7 решила вместе снижать риски из-за непредсказуемого экспорта российского газа

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран "Большой семёрки" (G7) подтвердили намерение достичь к 2050 году нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при добыче и производстве ископаемого топлива, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в японском Саппоро. Помимо этого, они условились координировать действия по снижению рисков из-за поставок российского газа.