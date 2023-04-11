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11 апреля, 12:48

Венгрия продлила договор с "Газпромом" о дополнительных поставках газа

Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объёмов получаемого от "Газпрома" топлива, сообщил после переговоров с вице-премьером России Александром Новаком глава МИД европейского государства Петер Сийярто.

Он напомнил, что в прошлом году было заключено соглашение о дополнительных поставках газа сверх установленных объёмов, "Газпром" также пообещал сохранить эту опцию. В ходе разговора было оговорено, что Венгрия сможет получать "отсрочку платежей выше определённого предела в случае экстремального роста цен", а вице-премьер заверил в безопасности поставок по газопроводу "Турецкий поток".

"Это три хорошие новости в области поставок природного газа", — добавил министр.

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Напомним, Петер Сийярто посетил Москву для обсуждения с Александром Новаком вопросов сотрудничества между государствами с сфере энергетики. По его словам, основной темой разговора стали поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Дружба".

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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