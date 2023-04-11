Венгрия продлила договор с "Газпромом" о дополнительных поставках газа

Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объёмов получаемого от "Газпрома" топлива, сообщил после переговоров с вице-премьером России Александром Новаком глава МИД европейского государства Петер Сийярто.

Он напомнил, что в прошлом году было заключено соглашение о дополнительных поставках газа сверх установленных объёмов, "Газпром" также пообещал сохранить эту опцию. В ходе разговора было оговорено, что Венгрия сможет получать "отсрочку платежей выше определённого предела в случае экстремального роста цен", а вице-премьер заверил в безопасности поставок по газопроводу "Турецкий поток".

"Это три хорошие новости в области поставок природного газа", — добавил министр.