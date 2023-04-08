Венгрия ужесточает контроль за зерном с Украины

Будапешт ужесточает контроль за транзитными перевозками зерна с Украины. Об этом заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

"Страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Кроме того, Надь призвал восстановить в ЕС таможенные пошлины и количественные ограничения на зерно из Незалежной. По его мнению, такие меры нужны для защиты интересов европейских фермеров, которые терпят убытки при поставках на местные рынки украинской сельскохозяйственной продукции по демпинговым ценам.