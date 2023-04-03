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3 апреля, 09:22

В Венгрии предупредили об опасности ядерной риторики на фоне украинского конфликта

Сийярто: Риторика о ядерном оружии создаёт риск эскалации конфликта на Украине

Риторика о ядерных арсеналах в контексте конфликта на Украине опасна и создаёт риск ядерной войны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Риск эскалации военных действий [на Украине] сейчас больше, чем когда-либо. Открытое упоминание ядерных потенциалов слишком опасно", — сказал он, выступая в Американской торговой палате в Будапеште.

Сийярто отметил, что в случае начала такого конфликта он произойдёт именно в Европе, а не за океаном. В связи с этим, по его словам, сторонам необходимо прекратить огонь и начать мирные переговоры.

В Белоруссии назвали тактическое ядерное оружие России сдерживающим фактором

В Белоруссии назвали тактическое ядерное оружие России сдерживающим фактором

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он сослался на наличие аналогичного арсенала США в Европе и отметил, что Москва не нарушает международных обязательств. По словам посла России в Минске Бориса Грызлова, это усилит безопасность Союзного государства.

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Матвей Константинов
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