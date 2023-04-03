В Венгрии предупредили об опасности ядерной риторики на фоне украинского конфликта

Риторика о ядерных арсеналах в контексте конфликта на Украине опасна и создаёт риск ядерной войны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Риск эскалации военных действий [на Украине] сейчас больше, чем когда-либо. Открытое упоминание ядерных потенциалов слишком опасно", — сказал он, выступая в Американской торговой палате в Будапеште.

Сийярто отметил, что в случае начала такого конфликта он произойдёт именно в Европе, а не за океаном. В связи с этим, по его словам, сторонам необходимо прекратить огонь и начать мирные переговоры.