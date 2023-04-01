В Белоруссии назвали тактическое ядерное оружие России сдерживающим фактором
Планируемое размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии не нарушает международных обязательств Минска. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
"Это серьёзный шаг со стороны Беларуси и России. Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не нарушает своих международных обязательств в этой сфере", — рассказал Рачков в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он выразил мнение, что размещение тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии станет сдерживающим фактором для внешних угроз. Политик считает, что это предохранит от возможных посягательств на территориальную целостность республики.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам Путина, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.
Министерство обороны РФ