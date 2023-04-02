Грызлов: Ядерное оружие в Белоруссии усилит безопасность Союзного государства

Российское тактическое ядерное оружие, размещённое в Белоруссии, будет находиться рядом с западными границами Союзного государства. Это позволит повысить уровень безопасности обеих стран. Такую позицию высказал посол РФ в Минске Борис Грызлов.



Хранилище для размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии будет подготовлено до 1 июля, причём шум, поднятый по этому поводу в Европе и США, не будет приниматься во внимание.

"То, что много шума, это уже хорошо. Я думаю наконец-то обращают внимание на то, что должен быть определённый паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы (а это пять стран на сегодня: Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция), мы должны принимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", — подчеркнул Грызлов в эфире телеканала СТВ.

Он также отметил, что Россия и Белоруссия — это официально закреплённая территория Союзного государства, чего нельзя сказать о территории других стран, в которых Америка размещает своё ядерное оружие.