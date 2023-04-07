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7 апреля, 11:15

Лавров пообещал, что прекращение зерновой сделки не скажется на экспорте продовольствия из РФ

Лавров: Экспорт продовольствия из РФ не пострадает без зерновой сделки

Экспорт российского продовольствия в нуждающиеся страны не пострадает в случае прекращения зерновой сделки. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Мы будем работать, если придётся, и вне рамок этой инициативы (зерновой сделки. — Прим. Лайфа). Наш экспорт в нуждающиеся страны не пострадает. Это я могу твёрдо обещать", — подчеркнул министр.

Лавров счёл заявления Запада по переговорам РФ и Украины нечистоплотным приёмом

Лавров счёл заявления Запада по переговорам РФ и Украины нечистоплотным приёмом

Ранее Лавров заявил, что РФ задумается о нужности зерновой сделки, если никаких сдвигов в снятии преград на пути экспорта российских удобрений и зерна не будет.

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Светлана Оперук
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