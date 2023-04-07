Лавров пообещал, что прекращение зерновой сделки не скажется на экспорте продовольствия из РФ

Экспорт российского продовольствия в нуждающиеся страны не пострадает в случае прекращения зерновой сделки. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Мы будем работать, если придётся, и вне рамок этой инициативы (зерновой сделки. — Прим. Лайфа). Наш экспорт в нуждающиеся страны не пострадает. Это я могу твёрдо обещать", — подчеркнул министр.