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7 апреля, 09:59

Лавров счёл заявления Запада по переговорам РФ и Украины нечистоплотным приёмом

Заявления западных стран относительно того, что нельзя останавливать боевые действия на Украине и переходить к мирным переговорам, — это "нечистоплотный приём". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"На фоне ежедневных заявлений, которые звучат из Киева, из Вашингтона, из Брюсселя, о том, что ни в коем случае нельзя прекращать военные действия, переходить к переговорам, на фоне противоречащих этим постулатам требованиям к России остановить войну и сесть за стол переговоров мы, безусловно, понимаем, что всё это достаточно нечистоплотный приём", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Заявления Киева по переговорам с РФ делаются по указке США, заявили в Госдуме

Заявления Киева по переговорам с РФ делаются по указке США, заявили в Госдуме

Ранее Лайф писал, что Лавров прибыл в Анкару. Накануне у него состоялся ужин в формате "без галстуков" с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Атмосферу их встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала при помощи фото.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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