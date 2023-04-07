Лавров счёл заявления Запада по переговорам РФ и Украины нечистоплотным приёмом

Заявления западных стран относительно того, что нельзя останавливать боевые действия на Украине и переходить к мирным переговорам, — это "нечистоплотный приём". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"На фоне ежедневных заявлений, которые звучат из Киева, из Вашингтона, из Брюсселя, о том, что ни в коем случае нельзя прекращать военные действия, переходить к переговорам, на фоне противоречащих этим постулатам требованиям к России остановить войну и сесть за стол переговоров мы, безусловно, понимаем, что всё это достаточно нечистоплотный приём", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.