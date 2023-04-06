ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 20:55

Захарова показала, как тепло Лаврова приняли в Анкаре

Лавров и глава МИД Турции пообщались за ужином "без галстуков"

<p>Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Анкаре. Фото © Telegram / MariaVladimirovnaZakharova / 5157</p>

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Анкаре. Фото © Telegram / MariaVladimirovnaZakharova / 5157

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня прибыл в Анкару. И сегодня же у него ужин в формате "без галстуков" с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Атмосферу с их встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала при помощи фото.

Переговоры "без галстуков" в Анкаре. Фото © Telegram / MariaVladimirovnaZakharova / 5157

Переговоры "без галстуков" в Анкаре. Фото © Telegram / MariaVladimirovnaZakharova / 5157

На этих снимках видно, что Лавров и Чавушоглу что-то обсуждают с улыбками, а затем также явно в хорошем настроении сидят за столом без галстуков.

"Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару. Сегодня рабочий ужин, завтра переговоры", — отметила Захарова.

"Вместе одолеют США": Байдена назвали виновником появления мощной коалиции вокруг России

"Вместе одолеют США": Байдена назвали виновником появления мощной коалиции вокруг России

МИД Турции же опубликовал видео с этой встречи. Там пояснили, что ужин-ифтар (разговение, в Турции сейчас пост Рамадан). Звук с ролика убрали, чтобы сохранить в тайне содержание переговоров.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил визит в страну президента РФ Владимира Путина в конце апреля. Российский лидер может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции "Аккую".

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров