Захарова показала, как тепло Лаврова приняли в Анкаре

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня прибыл в Анкару. И сегодня же у него ужин в формате "без галстуков" с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Атмосферу с их встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала при помощи фото.

Переговоры "без галстуков" в Анкаре. Фото © Telegram / MariaVladimirovnaZakharova / 5157

На этих снимках видно, что Лавров и Чавушоглу что-то обсуждают с улыбками, а затем также явно в хорошем настроении сидят за столом без галстуков.

"Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару. Сегодня рабочий ужин, завтра — переговоры", — отметила Захарова.

МИД Турции же опубликовал видео с этой встречи. Там пояснили, что ужин-ифтар (разговение, в Турции сейчас пост Рамадан). Звук с ролика убрали, чтобы сохранить в тайне содержание переговоров.