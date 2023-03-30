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29 марта, 21:08

Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в конце апреля

Эрдоган: Путин 27 апреля может посетить Турцию и поучаствовать в церемонии на АЭС "Аккую"

<p>Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/69364/photos/68985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kre</a><a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/69364/photos/68985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mlin.ru</a></p>

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой атомной электростанции "Аккую". Эту возможность допустил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с телеканалом A Haber.

"Проект строительства АЭС "Аккую" успешно выполняется. Есть вероятность, что господин Путин приедет [в Турцию] на церемонию 27 апреля", — сказал Эрдоган.

При этом турецкий лидер не исключил возможность участия двух лидеров в церемонии в онлайн-формате.

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Также ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко, который был назначен исполняющим обязанности губернатора Омской области.

Оксана Попова
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