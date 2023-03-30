Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в конце апреля

Российский лидер Владимир Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой атомной электростанции "Аккую". Эту возможность допустил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с телеканалом A Haber.

"Проект строительства АЭС "Аккую" успешно выполняется. Есть вероятность, что господин Путин приедет [в Турцию] на церемонию 27 апреля", — сказал Эрдоган.