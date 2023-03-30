Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в конце апреля
Эрдоган: Путин 27 апреля может посетить Турцию и поучаствовать в церемонии на АЭС "Аккую"
Российский лидер Владимир Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой атомной электростанции "Аккую". Эту возможность допустил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с телеканалом A Haber.
"Проект строительства АЭС "Аккую" успешно выполняется. Есть вероятность, что господин Путин приедет [в Турцию] на церемонию 27 апреля", — сказал Эрдоган.
При этом турецкий лидер не исключил возможность участия двух лидеров в церемонии в онлайн-формате.
Также ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко, который был назначен исполняющим обязанности губернатора Омской области.