Путин планирует встретиться с Пушилиным в ближайшее время

"Мы с руководителем республики обсудим на ближайшей встрече, она скоро состоится, некоторые вопросы детально", — сказал он в ходе встречи с председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко, которого глава государства назначил на пост врио губернатора Омской области.