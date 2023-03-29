Путин планирует встретиться с Пушилиным в ближайшее время
Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
"Мы с руководителем республики обсудим на ближайшей встрече, она скоро состоится, некоторые вопросы детально", — сказал он в ходе встречи с председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко, которого глава государства назначил на пост врио губернатора Омской области.
А недавно и сам президент побывал в ДНР. Владимир Путин проехал за рулём авто по улицам Мариуполя, осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, глава государства побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.
ТАСС / Михаил Климентьев