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29 марта, 15:00

Путин планирует встретиться с Пушилиным в ближайшее время

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

"Мы с руководителем республики обсудим на ближайшей встрече, она скоро состоится, некоторые вопросы детально", сказал он в ходе встречи с председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко, которого глава государства назначил на пост врио губернатора Омской области.

Хуснуллин раскрыл подробности визита Путина в Мариуполь

Хуснуллин раскрыл подробности визита Путина в Мариуполь

А недавно и сам президент побывал в ДНР. Владимир Путин проехал за рулём авто по улицам Мариуполя, осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, глава государства побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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