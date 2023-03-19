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19 марта, 07:46

"Надо знакомиться поближе": Путин пообщался с мариупольцами и зашёл в гости

Путин заявил, что в Мариуполе продолжат строить новые комфортные районы

В Мариуполе и дальше будут создавать новые, современные и комфортные жилые кварталы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в город и общения с местными жителями. Он отметил, что "надо начинать знакомиться поближе".

Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. Видео © LIFE

"Будем расширять это", — сказал глава государства в ответ на благодарность жительницы города, назвавшей район "маленьким кусочком рая".

Путин посетил квартиру местных жителей, которые показали ему комфортные условия жизни и поблагодарили президента за визит.

Хуснуллин заявил о желании пожить в каждом новом регионе России

Хуснуллин заявил о желании пожить в каждом новом регионе России

Напомним, президент России Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел филармонию, которую восстановили за три месяца.

Обложка ©

ТАСС / Метцель Михаил

Александр Юнашев
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