"Надо знакомиться поближе": Путин пообщался с мариупольцами и зашёл в гости
Путин заявил, что в Мариуполе продолжат строить новые комфортные районы
В Мариуполе и дальше будут создавать новые, современные и комфортные жилые кварталы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в город и общения с местными жителями. Он отметил, что "надо начинать знакомиться поближе".
Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. Видео © LIFE
"Будем расширять это", — сказал глава государства в ответ на благодарность жительницы города, назвавшей район "маленьким кусочком рая".
Путин посетил квартиру местных жителей, которые показали ему комфортные условия жизни и поблагодарили президента за визит.
Напомним, президент России Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел филармонию, которую восстановили за три месяца.
ТАСС / Метцель Михаил