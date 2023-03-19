Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 06:29

Путин осмотрел филармонию в Мариуполе, которую восстановили за три месяца

Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь (ДНР) посетил филармонию. Главу государства сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Лайф публикует видео с моментом осмотра филармонии.

Путин осмотрел филармонию в Мариуполе. Видео © LIFE

Хуснуллин рассказал, что филармонию восстановили буквально за три месяца. По его словам, труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края. В ходе визита Путин осмотрел здание снаружи и внутри. Так, ему удалось увидеть реконструированный центральный вход, помещения для хранения инструментов для занятий. Президент также побывал в актовом зале, в котором, по словам главы государства, красиво и удобно.

Хуснуллин сообщил Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город

Хуснуллин сообщил Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город

Ранее сообщалось, что Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Он прибыл в город на вертолёте, а по населённому пункту передвигался на автомобиле.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
  • Новости
  • Путин
  • Марат Хуснуллин
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров