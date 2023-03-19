Путин осмотрел филармонию в Мариуполе, которую восстановили за три месяца

Хуснуллин рассказал, что филармонию восстановили буквально за три месяца. По его словам, труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края. В ходе визита Путин осмотрел здание снаружи и внутри. Так, ему удалось увидеть реконструированный центральный вход, помещения для хранения инструментов для занятий. Президент также побывал в актовом зале, в котором, по словам главы государства, красиво и удобно.