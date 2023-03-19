Путин осмотрел филармонию в Мариуполе, которую восстановили за три месяца
Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь (ДНР) посетил филармонию. Главу государства сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Лайф публикует видео с моментом осмотра филармонии.
Путин осмотрел филармонию в Мариуполе. Видео © LIFE
Хуснуллин рассказал, что филармонию восстановили буквально за три месяца. По его словам, труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края. В ходе визита Путин осмотрел здание снаружи и внутри. Так, ему удалось увидеть реконструированный центральный вход, помещения для хранения инструментов для занятий. Президент также побывал в актовом зале, в котором, по словам главы государства, красиво и удобно.
Ранее сообщалось, что Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Он прибыл в город на вертолёте, а по населённому пункту передвигался на автомобиле.
LIFE