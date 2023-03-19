Хуснуллин сообщил Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город

Жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства, а главным для них является вопрос с рабочими местами. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Путин за рулём автомобиля осмотрел, как идёт благоустройство Мариуполя. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах видно, как глава государства за рулём объезжает районы Мариуполя, лично осматривая, как идёт процесс благоустройства города.

"Сейчас отрабатываем по созданию рабочих мест. Расписали каждое промышленное предприятие: кто сколько инвестирует, сколько рабочих мест. Потому что вопрос номер один — про рабочие места. И народ стал возвращаться, когда увидели, что идёт восстановление, народ стал возвращаться. Сейчас идёт активный прирост населения", — отметил Хуснуллин.

Глава государства также совершил остановки в нескольких районах города и пообщался с местными жителями. Как сообщил Хуснуллин, к лету 2023 года в Мариуполе планируют запустить первую трамвайную линию, а также создать парковочные места, которых ранее не было. Кроме того, Путин осмотрел здание филармонии, которое было восстановлено за три месяца. Вице-премьер также сообщил, что правительство приняло решение сохранить облик центра города при его восстановлении.