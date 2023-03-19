Появилось видео прибытия Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону
Лайф публикует видео посещения президентом РФ Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Там его встретил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Путин прибыл в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону. Видео © LIFE
Герасимов поздоровался с Путиным, и они вместе поднялись в зал, где их ждали военачальники. Президент поприветствовал всех фразой "Товарищи офицеры!" затем сел в кресло для проведения заседания. В конце видео показывается, как Герасимов проводил Путина после встречи с военачальниками.
Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
LIFE