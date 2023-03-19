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19 марта, 05:47

Появилось видео прибытия Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону

Лайф публикует видео посещения президентом РФ Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Там его встретил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Путин прибыл в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону. Видео © LIFE

Герасимов поздоровался с Путиным, и они вместе поднялись в зал, где их ждали военачальники. Президент поприветствовал всех фразой "Товарищи офицеры!" затем сел в кресло для проведения заседания. В конце видео показывается, как Герасимов проводил Путина после встречи с военачальниками.

Путин впервые съездил в Донбасс

Путин впервые съездил в Донбасс

Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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