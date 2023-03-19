Появилось видео прибытия Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону

Герасимов поздоровался с Путиным, и они вместе поднялись в зал, где их ждали военачальники. Президент поприветствовал всех фразой "Товарищи офицеры!" затем сел в кресло для проведения заседания. В конце видео показывается, как Герасимов проводил Путина после встречи с военачальниками.