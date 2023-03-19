Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин провёл совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.
Ранее сообщалось, что Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Российский лидер прилетел на вертолёте. По городу он передвигался на автомобиле, объехал несколько районов, совершая остановки.