Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провёл совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Российский лидер прилетел на вертолёте. По городу он передвигался на автомобиле, объехал несколько районов, совершая остановки.