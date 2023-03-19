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19 марта, 03:35

Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провёл совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Путин приехал в Крым и осмотрел Херсонес

Путин приехал в Крым и осмотрел Херсонес

Ранее сообщалось, что Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Российский лидер прилетел на вертолёте. По городу он передвигался на автомобиле, объехал несколько районов, совершая остановки.

Путин лично сел за руль ради поездки в Севастополь

Путин лично сел за руль ради поездки в Севастополь

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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