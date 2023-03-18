"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 12:56

Путин прилетел в Крым и осмотрел Херсонес

В День воссоединения Крыма с Россией Путин приехал в Севастополь

<p>В День воссоединения Крыма с Россией Путин приехал в Севастополь. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/esin_online/1164" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Есин, на связи</a></p>

В День воссоединения Крыма с Россией Путин приехал в Севастополь. Обложка © t.me / Есин, на связи

Глава государства Владимир Путин в день девятой годовщины воссоединения России и Крыма прибыл в Севастополь. Как сообщает корреспондент Лайфа, в частности, российский лидер запустит первые объекты историко-археологического парка в Херсонесе Таврическом.

В День воссоединения Крыма с Россией Путин приехал в Севастополь. Видео © t.me / Есин, на связи

В ходе визита Путин открыл детский центр "Корсунь" — филиал "Артека", а также детскую школу искусств. Объекты, которые в скором времени увидят жители и гости Севастополя, были возведены по инициативе Патриаршего совета по культуре военными строителями.

Сегодня, 18 марта, отмечается годовщина воссоединения Крыма с Россией. Ровно девять лет назад судьбу полуострова решили его жители. В 2014 году на всенародном референдуме население выразило готовность присоединиться к России, однако не все были с этим согласны. Киев, Вашингтон и другие представители Запада отказались признавать итоги голосования. Точку в споре поставил президент России Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

ВЦИОМ: 86% россиян поддерживают решение о воссоединении с Крыма с РФ

ВЦИОМ: 86% россиян поддерживают решение о воссоединении с Крыма с РФ

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров