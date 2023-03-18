Путин прилетел в Крым и осмотрел Херсонес

Глава государства Владимир Путин в день девятой годовщины воссоединения России и Крыма прибыл в Севастополь. Как сообщает корреспондент Лайфа, в частности, российский лидер запустит первые объекты историко-археологического парка в Херсонесе Таврическом.

В ходе визита Путин открыл детский центр "Корсунь" — филиал "Артека", а также детскую школу искусств. Объекты, которые в скором времени увидят жители и гости Севастополя, были возведены по инициативе Патриаршего совета по культуре военными строителями.

Сегодня, 18 марта, отмечается годовщина воссоединения Крыма с Россией. Ровно девять лет назад судьбу полуострова решили его жители. В 2014 году на всенародном референдуме население выразило готовность присоединиться к России, однако не все были с этим согласны. Киев, Вашингтон и другие представители Запада отказались признавать итоги голосования. Точку в споре поставил президент России Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно.