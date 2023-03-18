ВЦИОМ: 86% россиян поддерживают решение о воссоединении с Крыма с РФ

Воссоединение России с Крымом вызывает чувство гордости у большинства россиян. Об этом следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных ко дню девятой годовщины возвращения полуострова в состав нашей страны.

Так, абсолютное большинство (86%) заявили, что в 2014 году было принято верное решение о принятии полуострова в состав России. 53% из них аргументирует ответ тем, что ещё с древних времён территория Крыма была исконно русской землёй, 9% респондентов объясняют решение волеизъявление крымчан, а 6% — национальной принадлежностью.

Более того, половина опрошенных (56%) признались, что испытывают гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, а 14% даже восхищаются этим решением. При этом есть и несогласные. 5% негативно высказались на этот счёт, а каждый пятый россиянин ответил, что, говоря о событии, у него ничего не ёкает в груди, более того, оно не вызывает совсем никаких чувств.

О пользе воссоединения республики с нашей страной заявили 71%. 76% опрошенных отметили, что после 2014 года регион стал быстрее и успешнее развиваться. В пример более половины респондентов привели строительство Крымского моста (46%).