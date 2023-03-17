Жители Южно-Сахалинска устроили флешмоб в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

В преддверии девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией жители Южно-Сахалинска устроили настоящий флешмоб и записали для крымчан праздничный ролик, который опубликовал местный портал Sakh.online.

Жители Южно-Сахалинска устроили флешмоб для крымчан. Видео © Telegram / Sakh.online

Сахалинцы решили поддержать своих сограждан и развернули к небу гигантский баннер-триколор со словами "Крым наш!", стоя на ступенях исторического парка "Россия — моя история". Кроме того, на входе в парк горожане повесили огромную букву Z в поддержку спецоперации и наших бойцов, которые показывают чудеса отваги и героизма в Донбассе.

"Это знаменательная дата, очень важная. Ведь теперь мы одна семья, как одно целое. И это не может не радовать. Вот таким образом мы решили совместно с молодым поколением, органами власти, общественными организациями поддержать и показать то, что мы все едины", — подчеркнул координатор по молодёжным проектам ОНФ Александр Барышев.

Крым вошёл в состав России девять лет назад. В 2014 году судьбу полуострова решили его же жители. 96% выразили готовность присоединиться к России на всенародном референдуме, однако нашлись и несогласные. Например, власти Украины, США и другие западные лидеры отказались признавать итоги голосования. Точку в споре поставил президент России Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно.