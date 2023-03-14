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14 марта, 09:38

Аксёнов допустил вероятность провокаций Киева в годовщину присоединения Крыма к РФ

Глава Крыма Аксёнов не исключил провокаций со стороны Киева в годовщину присоединения полуострова

Украина может попытаться организовать провокации к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов. В этом году отмечается девять лет со дня присоединения полуострова путём референдума.

"Они (украинские власти. — Прим. Лайфа), конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта сделать... Посмотрим", — сказал Аксёнов журналистам.

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Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Кстати, как писал Лайф, в графике мероприятий Путина есть совещание, связанное с годовщиной присоединения Крыма. Оно пройдёт 17 марта. Кроме того, на следующий день, 18 марта, глава государства примет участие в нескольких мероприятиях.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Максим Плетнёв
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