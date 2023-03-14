Аксёнов допустил вероятность провокаций Киева в годовщину присоединения Крыма к РФ
Глава Крыма Аксёнов не исключил провокаций со стороны Киева в годовщину присоединения полуострова
Украина может попытаться организовать провокации к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов. В этом году отмечается девять лет со дня присоединения полуострова путём референдума.
"Они (украинские власти. — Прим. Лайфа), конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта сделать... Посмотрим", — сказал Аксёнов журналистам.
Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Кстати, как писал Лайф, в графике мероприятий Путина есть совещание, связанное с годовщиной присоединения Крыма. Оно пройдёт 17 марта. Кроме того, на следующий день, 18 марта, глава государства примет участие в нескольких мероприятиях.
ТАСС / Мальгавко Сергей