Политолог предложил признать 18 марта Днём национального возрождения России

Политолог Алексей Ярошенко предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией общенациональным государственным праздником. С такой инициативой он выступил в беседе с телеканалом "360".

"Крым вновь стал российским 18 марта 2014 года, хотя он всегда был и не переставал быть Русской землёй. Этот праздник должен стать государственным выходным наряду с такими знаменательными и очень важными праздниками, как День Победы, День России и День национального единства", — заявил Ярошенко.

Он уверен, что 18 марта необходимо признать Днём национального возрождения РФ. По словам политолога, это было бы правильно с точки зрения формирования общероссийской идентичности, поскольку с этого дня наша страна "начала своё укрепление".