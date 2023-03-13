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13 марта, 11:09

Политолог предложил признать 18 марта Днём национального возрождения России

Политолог Ярошенко предложил сделать госпраздником день воссоединения России и Крыма

Политолог Алексей Ярошенко предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией общенациональным государственным праздником. С такой инициативой он выступил в беседе с телеканалом "360".

"Крым вновь стал российским 18 марта 2014 года, хотя он всегда был и не переставал быть Русской землёй. Этот праздник должен стать государственным выходным наряду с такими знаменательными и очень важными праздниками, как День Победы, День России и День национального единства", — заявил Ярошенко.

Он уверен, что 18 марта необходимо признать Днём национального возрождения РФ. По словам политолога, это было бы правильно с точки зрения формирования общероссийской идентичности, поскольку с этого дня наша страна "начала своё укрепление".

Песков: День воссоединения Крыма с Россией отметим, но о формате говорить рано

Песков: День воссоединения Крыма с Россией отметим, но о формате говорить рано

Ранее сообщалось, что журналист Павел Зарубин, говоря о планах президента РФ Владимира Путина на текущую неделю, сообщил о мероприятиях по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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