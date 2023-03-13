Политолог предложил признать 18 марта Днём национального возрождения России
Политолог Ярошенко предложил сделать госпраздником день воссоединения России и Крыма
Политолог Алексей Ярошенко предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией общенациональным государственным праздником. С такой инициативой он выступил в беседе с телеканалом "360".
"Крым вновь стал российским 18 марта 2014 года, хотя он всегда был и не переставал быть Русской землёй. Этот праздник должен стать государственным выходным наряду с такими знаменательными и очень важными праздниками, как День Победы, День России и День национального единства", — заявил Ярошенко.
Он уверен, что 18 марта необходимо признать Днём национального возрождения РФ. По словам политолога, это было бы правильно с точки зрения формирования общероссийской идентичности, поскольку с этого дня наша страна "начала своё укрепление".
Ранее сообщалось, что журналист Павел Зарубин, говоря о планах президента РФ Владимира Путина на текущую неделю, сообщил о мероприятиях по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.
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