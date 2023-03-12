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12 марта, 11:09

Командировка, Совбез, переговоры: Стало известно о графике Путина на следующую неделю

Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе

Президента России Владимира Путина ожидает насыщенная неделя. О планах главы государства рассказал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин".

Журналист Павел Зарубин рассказал о планах президента России Владимира Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Глава государства посетит с рабочей поездкой один из российских регионов, примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и выступит на коллегии Генпрокуратуры.

Кроме того, у Путина запланированы международные контакты, а также могут пройти мероприятия по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Она отмечается 18 марта.

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В пятницу, 10 марта, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсудили развитие отношений с союзниками по ЕАЭС.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Николь Вербер
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