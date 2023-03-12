Командировка, Совбез, переговоры: Стало известно о графике Путина на следующую неделю

Президента России Владимира Путина ожидает насыщенная неделя. О планах главы государства рассказал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин".

Журналист Павел Зарубин рассказал о планах президента России Владимира Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Глава государства посетит с рабочей поездкой один из российских регионов, примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и выступит на коллегии Генпрокуратуры.

Кроме того, у Путина запланированы международные контакты, а также могут пройти мероприятия по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Она отмечается 18 марта.