Командировка, Совбез, переговоры: Стало известно о графике Путина на следующую неделю
Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе
Президента России Владимира Путина ожидает насыщенная неделя. О планах главы государства рассказал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин".
Журналист Павел Зарубин рассказал о планах президента России Владимира Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Глава государства посетит с рабочей поездкой один из российских регионов, примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и выступит на коллегии Генпрокуратуры.
Кроме того, у Путина запланированы международные контакты, а также могут пройти мероприятия по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Она отмечается 18 марта.
В пятницу, 10 марта, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсудили развитие отношений с союзниками по ЕАЭС.
ТАСС / POOL / Илья Питалев