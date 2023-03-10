Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с союзниками по ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин провёл в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и обсудил развитие отношений с ближайшими соседями и партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений — о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕвразЭС", — сказал глава государства, открывая встречу, которая прошла в формате видеоконференции.

Путин подчеркнул, что существует много аспектов, которые постоянно находятся в поле внимания, но есть и отдельные темы, которые было договорено обсудить именно сегодня. Слово для доклада президент передал министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Договор об образовании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015-го. В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.