Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 10:30

Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с союзниками по ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин провёл в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и обсудил развитие отношений с ближайшими соседями и партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений — о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕвразЭС", — сказал глава государства, открывая встречу, которая прошла в формате видеоконференции.

Путин подчеркнул, что существует много аспектов, которые постоянно находятся в поле внимания, но есть и отдельные темы, которые было договорено обсудить именно сегодня. Слово для доклада президент передал министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Путин заявил о необходимости разработки плана взаимодействия стран ЕАЭС до 2045 года

Путин заявил о необходимости разработки плана взаимодействия стран ЕАЭС до 2045 года

Договор об образовании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015-го. В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. В РФ высоко ценят вклад китайского руководителя в упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами, отметил российский лидер.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров