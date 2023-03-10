ФОМ: 83% россиян высоко оценивают работу Путина

Россияне оценили работу Владимира Путина на посту президента. По мнению большинства (83%), он прекрасно справляется с поставленными задачами. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Как выяснили аналитики, об обратном заявили лишь 8% опрошенных. При этом у 9% респондентов вопрос вызвал затруднения. Вместе с тем 79% россиян заявили, что доверяют нашему президенту. Недоверие выразили лишь 12%, а ещё 9% затруднились с ответом.

В ходе опроса, который прошёл в период с 3 по 5 марта, приняли участие полторы тысячи совершеннолетних жителей 104 населённых пунктов 53 российских регионов.