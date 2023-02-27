В Госдуме сочли митинг-концерт в "Лужниках" показателем единения россиян вокруг Путина

Митинг-концерт в "Лужниках" в честь участников спецоперации продемонстрировал сплочённость народа России и поддержку президента Владимира Путина. Так прокомментировала мероприятие заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор проекта "Село. Территория развития" Юлия Оглоблина.

"Свою причастность к нему [митингу] чувствовали не только те, кто там был, но и те, кто смотрел трансляции и видео с концерта. Большинство россиян знали о нём и поддержали проведение, по-другому не может быть", — рассказала депутат в беседе с Лайфом.

Парламентарий подчеркнула, что все россияне искренне переживают за участников СВО и каждый из нас стремится выразить неравнодушие. А для наших ребят на передовой сейчас это очень важно.

Оглоблина добавила, что поддержать бойцов на концерт-митинг пришёл весь актив Российского союза сельской молодёжи (РССМ), потому что на защиту нашей страны встало много жителей из глубинки.

"РССМ также организовывает сборы гуманитарной помощи, помогает беженцам найти кров и работу. Например, недавно наши активисты из Республики Коми организовали изготовление специальных окопных парафиновых печек и буржуек для бойцов и передали их в зону СВО", — рассказала депутат.