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23 февраля, 14:44

Эксперт назвал важные моменты митинга-концерта "Слава защитникам Отечества"

Эксперт Григорьев: Важно, что вместе с Путиным на митинге-концерте пели 200 тысяч россиян

Особенно важно, что на митинге-концерте, прошедшем в московских "Лужниках", вместе с президентом РФ Владимиром Путиным гимн страны пели 200 тысяч человек. Об этом в беседе с Лайфом заявил член ОПРФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

"Особенно важно, что на этом концерте выступали вместе с президентом, в том числе [исполняли] и гимн России, вместе с президентом пели более 200 тысяч человек. И 90 тысяч человек — это непосредственно в стадионе и 100 тысяч — перед сценами", — сказал он.

Григорьев отметил, что весь митинг-концерт одновременно проходил сразу на четырёх сценах. Важно и то, что там были люди из Донбасса, связанные со спецоперацией, которые в 2022 году стали известны. В том числе речь идёт о военных и добровольцах. Кроме того, на концерте соблюдалась идея преемственности, подразумевающая, что история побед России длилась сотни лет и продолжает развиваться.

"Митинг "Слава защитникам Отечества", он фактически стал началом целой серии аналогичных митингов по всей стране", — заключил Григорьев.

"Гигарама" в деталях показала митинг-концерт в "Лужниках" в честь Дня защитника Отечества

"Гигарама" в деталях показала митинг-концерт в "Лужниках" в честь Дня защитника Отечества

Напомним, 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" состоялся митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвящённый участникам специальной военной операции. Несмотря на морозы, установившиеся в столице, трибуны были заполнены, в руках гостей концерта триколоры. На концерт пришло более 200 тысяч человек. Там десятки тысяч зрителей хором спели "Офицеров" с Олегом Газмановым.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Ольга Годуненко
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