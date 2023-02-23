Эксперт назвал важные моменты митинга-концерта "Слава защитникам Отечества"

Особенно важно, что на митинге-концерте, прошедшем в московских "Лужниках", вместе с президентом РФ Владимиром Путиным гимн страны пели 200 тысяч человек. Об этом в беседе с Лайфом заявил член ОПРФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

"Особенно важно, что на этом концерте выступали вместе с президентом, в том числе [исполняли] и гимн России, вместе с президентом пели более 200 тысяч человек. И 90 тысяч человек — это непосредственно в стадионе и 100 тысяч — перед сценами", — сказал он.

Григорьев отметил, что весь митинг-концерт одновременно проходил сразу на четырёх сценах. Важно и то, что там были люди из Донбасса, связанные со спецоперацией, которые в 2022 году стали известны. В том числе речь идёт о военных и добровольцах. Кроме того, на концерте соблюдалась идея преемственности, подразумевающая, что история побед России длилась сотни лет и продолжает развиваться.