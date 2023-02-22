Более 200 тысяч человек пришли в "Лужники" на митинг-концерт "Слава защитникам Отечества"
Более 200 тысяч человек пришли на московский стадион "Лужники" 22 февраля на митинг-концерт "Слава защитникам Отечества". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В мероприятии принимают участие более 200 тысяч москвичей и гостей столицы. Непосредственно на Большой спортивной арене присутствует 90 тысяч зрителей, на прилегающей к ней территории находится более 112 тысяч человек", — приводятся слова Волк на сайте "МВД-медиа".
Представитель министерства добавила, что правопорядок и безопасность на митинге-концерте обеспечивали сотрудники МВД во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов.
Напомним, на митинге-концерте выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил мощное, мистическое и святое значение слов "защитник Отечества", заявил, что российские военные сражаются героически, мужественно, храбро, назвал защитниками Отечества всех, кто поддерживает участников СВО, а также подчеркнул, что Родина и семья в сердцах россиян — это одно и то же.
LIFE / Андрей Тишин