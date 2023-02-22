Более 200 тысяч человек пришли в "Лужники" на митинг-концерт "Слава защитникам Отечества"

Более 200 тысяч человек пришли на московский стадион "Лужники" 22 февраля на митинг-концерт "Слава защитникам Отечества". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В мероприятии принимают участие более 200 тысяч москвичей и гостей столицы. Непосредственно на Большой спортивной арене присутствует 90 тысяч зрителей, на прилегающей к ней территории находится более 112 тысяч человек", — приводятся слова Волк на сайте "МВД-медиа".