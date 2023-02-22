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Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 14:04
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Балицкий объяснил, почему считает себя ватником и гордится этим

Врио губернатора Запорожья Балицкий: Я — ватник, потому что именно в ватнике моя бабушка ковала победу

Наступающий праздник Дня защитника Отечества является особым символом для врио главы Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом он рассказал корреспонденту Лайфа в кулуарах сегодняшнего митинга-концерта в "Лужниках". Балицкий поделился, что даже после того, как 23 Февраля оказалось на Украине под формальным запретом, во многих городах, в том числе Запорожье и Мелитополе, его продолжали отмечать "втихую".

Так делал и сам Балицкий — офицер, который заканчивал военное училище при Советском Союзе.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объяснил Лайфу, почему считает себя ватником и гордится этим. Видео © LIFE

"Но сегодня мы имеем возможность делать это открыто, явно, ходить по своим родным улицам, ходить по тем улицам, которые назвали наши отцы и деды, ходить в наши церкви, говорить на родном языке. Этот праздник — это один из символов, объединяющих нас с большой Родиной, когда Запорожская область стала равной среди равных", — рассказал собеседник Лайфа.

Балицкий отметил, что День защитника Отечества наряду с георгиевской ленточкой стал для Запорожской области символом борьбы против политики официального Киева, для которого этот регион был землёй, "где говорят на неправильном языке".

"Нас называли ватниками. Я говорил всегда: "Да, я — ватник, потому что моя бабушка именно в ватнике ковала победу в тылу". Это такой же символ, как и Т-34, символ победы и единства, поэтому я — ватник и горжусь этим", — заключил Балицкий.

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Ранее Лайф писал, что на митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом Дню защитника Отечества, появился президент Владимир Путин. Он тепло поприветствовал гостей из числа участников СВО, заявил, что они сражаются героически, мужественно и храбро, заверив, что Россия гордится ими.

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Марина Калегина
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