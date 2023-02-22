Десятки тысяч зрителей хором спели "Офицеров" с Газмановым в "Лужниках"

Десятки тысяч зрителей подхватили песню Олега Газманова "Офицеры" во время митинга-концерта на московском стадионе "Лужники" в честь участников спецоперации. Камера выхватывала лица присутствовавших, которые пели со слезами на глазах.

Олег Газманов в московских "Лужниках". Видео © LIFE

"Офицеpы, офицеpы, Ваше сеpдце под пpицелом. За Россию и свободу до конца.

Офицеpы, pоссияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя в унисон звучать сеpдца", — исполнили трибуны.