Десятки тысяч зрителей хором спели "Офицеров" с Газмановым в "Лужниках"
Десятки тысяч зрителей подхватили песню Олега Газманова "Офицеры" во время митинга-концерта на московском стадионе "Лужники" в честь участников спецоперации. Камера выхватывала лица присутствовавших, которые пели со слезами на глазах.
Олег Газманов в московских "Лужниках". Видео © LIFE
"Офицеpы, офицеpы, Ваше сеpдце под пpицелом. За Россию и свободу до конца.
Офицеpы, pоссияне, пусть свобода в вас сияет, заставляя в унисон звучать сеpдца", — исполнили трибуны.
Напомним, в Москве на стадионе "Лужники" сегодня проходит митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвящённый участникам специальной военной операции. Мероприятие собрало около 200 тысяч гостей.
LIFE