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22 февраля, 13:32

Путин назвал защитниками Отечества всех, кто поддерживает участников СВО

Вся Россия сейчас поддерживает участников спецоперации, каждый такой гражданин тоже является защитником Отечества. Об этом в ходе митинга-концерта на стадионе "Лужники" заявил президент страны Владимир Путин. Среди них, по его словам, "и медики, и врачи, и медсёстры, и нянечки, и работники оборонных предприятий — все, кто это делает".

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества". Видео © LIFE

"Это даже дети, которые пишут письма в поддержку бойцов. Это очень важно, в этом смысле при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории — все являются защитниками Отечества. Низкий всем поклон, поздравляю с наступающим праздником. Когда мы вместе, нам нет равных — за единство российского народа: "Ура!" сказал президент.

Песков оставил без ответа вопрос, посетит ли Путин митинг-концерт в "Лужниках"

Песков оставил без ответа вопрос, посетит ли Путин митинг-концерт в "Лужниках"

Напомним, сегодня в "Лужниках" проходит масштабный митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвящённый участникам СВО на Украине. Площадка заполнена людьми и российскими триколорами.

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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