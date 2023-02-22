Путин назвал защитниками Отечества всех, кто поддерживает участников СВО

Вся Россия сейчас поддерживает участников спецоперации, каждый такой гражданин тоже является защитником Отечества. Об этом в ходе митинга-концерта на стадионе "Лужники" заявил президент страны Владимир Путин. Среди них, по его словам, "и медики, и врачи, и медсёстры, и нянечки, и работники оборонных предприятий — все, кто это делает".

Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества". Видео © LIFE

"Это даже дети, которые пишут письма в поддержку бойцов. Это очень важно, в этом смысле при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории — все являются защитниками Отечества. Низкий всем поклон, поздравляю с наступающим праздником. Когда мы вместе, нам нет равных — за единство российского народа: "Ура!" — сказал президент.