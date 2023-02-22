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22 февраля, 10:00

Песков оставил без ответа вопрос, посетит ли Путин митинг-концерт в "Лужниках"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не сообщил, собирается ли президент России Владимир Путин посетить митинг-концерт в "Лужниках".

"Я пока без ответа оставлю ваш вопрос. Если это произойдёт, мы вас проинформируем", — заявил Песков, говоря о планах главы государства.

Ранее СМИ сообщили, что в "Лужниках" 22 февраля запланировано проведение митинга-концерта. По их данным, это мероприятие станет "продолжением" Послания Федеральному собранию и его может посетить сам президент.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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