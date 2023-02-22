Песков оставил без ответа вопрос, посетит ли Путин митинг-концерт в "Лужниках"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не сообщил, собирается ли президент России Владимир Путин посетить митинг-концерт в "Лужниках".

"Я пока без ответа оставлю ваш вопрос. Если это произойдёт, мы вас проинформируем", — заявил Песков, говоря о планах главы государства.