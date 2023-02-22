"Гигарама" в деталях показала митинг-концерт в "Лужниках" в честь Дня защитника Отечества

Веб-лаборатория "Гигарама" сняла гигапиксельную панораму митинга-концерта на стадионе "Лужники" во время выступления президента РФ Владимира Путина. Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества, в том числе участникам спецоперации. В нём приняли участие, в частности, звёзды российского шоу-бизнеса.

Как сообщал Лайф, в ходе выступления на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества" глава государства подчеркнул, что Родина и семья в сердцах россиян имеют одно и то же значение. Участие в мероприятии приняли также активисты молодёжных и патриотических организаций. Общее число гостей составило более 200 тысяч человек.