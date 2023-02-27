Большинство россиян отметили значимость митинг-концерта в "Лужниках" для бойцов СВО

Большинство россиян положительно оценили митинг-концерт в честь участников спецоперации, состоявшийся 22 февраля в Москве, а также назвали такие мероприятия необходимыми в текущий период. Это следует из опроса ВЦИОМа.

Посмотрели или просто знали о концерте 78% опрошенных. Из них 65% признались, что мероприятие произвело на них положительное впечатление, им понравились атмосфера и выступления артистов, 12% рассказали о негативных эмоциях от увиденного, а 11% не смогли определиться с впечатлениями. При этом 79% респондентов отметили высокую значимость митинг-концерта для российских военнослужащих в зоне СВО и для остальных граждан.