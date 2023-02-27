Большинство россиян отметили значимость митинг-концерта в "Лужниках" для бойцов СВО
ВЦИОМ: Митинг-концерт в "Лужниках" произвёл положительное впечатление на 65% россиян
Большинство россиян положительно оценили митинг-концерт в честь участников спецоперации, состоявшийся 22 февраля в Москве, а также назвали такие мероприятия необходимыми в текущий период. Это следует из опроса ВЦИОМа.
Посмотрели или просто знали о концерте 78% опрошенных. Из них 65% признались, что мероприятие произвело на них положительное впечатление, им понравились атмосфера и выступления артистов, 12% рассказали о негативных эмоциях от увиденного, а 11% не смогли определиться с впечатлениями. При этом 79% респондентов отметили высокую значимость митинг-концерта для российских военнослужащих в зоне СВО и для остальных граждан.
76% считают, что мероприятие стоило проводить. Только 14% участников опроса не считают значимым концерт для бойцов СВО и членов их семей. А 16% предположили, что акция не совсем уместна и следовало отказаться от её проведения.
Напомним, 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" состоялся митинг-концерт "Слава защитникам Отечества", посвящённый участникам специальной военной операции. Зрители хором спели "Офицеров" с Олегом Газмановым. А автор неофициального гимна СВО "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин исполнил свой хит вместе с Кубанским хором. На мероприятии был и президент РФ Владимир Путин. Он поблагодарил российских военных и подчеркнул, что "прямо сейчас идёт бой на исторических рубежах России за наших людей".
LIFE / Павел Баранов