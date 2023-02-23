Когда мы вместе, нам нет равных! Митинг-концерт в "Лужниках" продемонстрировал единство российского народа. 23 февраля, 19:11 Президент РФ Владимир Путин в "Лужниках" во время выступления в рамках митинг-концерта "Слава защитникам Отечества", посвящённого участникам спецоперации и празднованию Дня защитника Отечества. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

"Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!" Состоявшийся накануне Дня защитника Отечества в "Лужниках" митинг-концерт в очередной раз подтвердил актуальность этих слов, сказанных до сих пор любимым россиянами киноперсонажем — капитаном Титаренко из фильма "В бой идут одни старики" в исполнении Леонида Быкова. И хотя у нас сейчас не война, а спецоперация, и бои идут не на подступах к Москве, а у Артёмовска и Харькова (кстати, как раз там, где происходили события фильма), сердце музыки явно просит, раз на митинг-концерте, несмотря на 17-градусный мороз, собралось около 200 тысяч человек.

Гимн России вместе с президентом РФ Владимиром Путиным пело 90 тысяч человек на самом стадионе и более 100 тысяч — перед сценами за его пределами. Митинг-концерт проходил на протяжении нескольких часов сразу на четырёх сценах. И как бы ни иронизировали по поводу "официозности" мероприятия сбежавшие из России национал-предатели, отрицать его неординарность ввиду грандиозности масштаба и то, что люди собрались в "Лужниках" по зову сердца, а не по приказу начальства — невозможно.

Митинг-концерт ко Дню защитника Отечества в "Лужниках". Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Этим, наверное, и объясняется то, что митинг стал не просто песенным концертом: со сцен звучало много стихов и просто искренних слов. Среди выступавших было большое количество добровольцев и военнослужащих, непосредственных участников спецоперации — доброволец Юрий Гагарин с позывным Ангел, спасший в Мариуполе более 300 детей, героический боец с позывным Рокот, получивший тяжёлое ранение и вернувшийся в строй с протезом вместо ноги, легендарный командир батальона "Пятнашка", Герой ДНР Ахра Авидзба, медсестра Кристина Ким, вытащившая с поля боя 12 раненых десантников, и многие другие.

Хотя и музыкальная составляющая была, что называется, на высоте. В концерте приняли участие Григорий Лепс, Николай Растогруев, Олег Газманов, Владимир Машков, Виктор Баринов, Полина Агуреева и другие звёзды эстрады и деятели культуры.

Певец Григорий Лепс во время митинг-концерта "Слава защитникам Отечества" в "Лужниках". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Но больше всего сотни тысяч собравшихся, конечно же, ждали выступления президента России Владимира Путина. И глава государства нашёл слова, которые хотели услышать все.

— Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю — сейчас только слушал высшее военное руководство страны — о том, что прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые и здесь стоят сейчас рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими — гордимся, и в их честь — трижды "ура!". Они должны услышать наше приветствие, — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во время митинг-концерта "Слава защитникам Отечества" в "Лужниках", посвященного участникам спецоперации и празднованию Дня защитника Отечества. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

И прозвучавшее по призыву президента троекратное мощное "Ура!" стало не только приветствием и знаком поддержки бойцам спецоперации, но и сигналом тем, кто всё ещё надеется победить Россию в военном противостоянии, о том, что на поле боя нас победить невозможно. Как невозможно победить нас и изнутри до тех пор, пока мы едины. А свидетельством единства нашего народа как раз и стал митинг-концерт, собравший сотни тысяч россиян, пришедших поддержать наших воинов и выразить свою гражданскую позицию.

Примечательно, что митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" дал старт целой серии подобных мероприятий. 23 февраля на Сахалине открылся фестиваль патриотических песен и стихов "Своих не бросаем". 24 февраля к фестивалю присоединятся ещё семь городов России. Как справедливо заметил в своём выступлении на митинге Владимир Путин: — Когда мы вместе, нам нет равных.

Авторы Владимир Павлов