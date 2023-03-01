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1 марта, 11:08

Песков: День воссоединения Крыма с Россией отметим, но о формате говорить рано

День воссоединения Крыма с Россией обязательно будут отмечать, но на обдумывание формата мероприятия требуется время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату будем. Безусловно. Пока ещё всё-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем", — ответил он на вопрос журналистов, будет ли лидер РФ Владимир Путин выступать в связи с годовщиной воссоединения Крыма с РФ.

При этом официальный представитель Кремля попросил не забегать вперёд. По словам Пескова, у Путина "весьма и весьма" напряжённый график ещё до знаменательной даты.

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Ранее Песков заявил, что инициативу ужесточить наказание за дискредитацию участников СВО нужно изучить, а официальному Кремлю пока нечего сказать на этот счёт.

Обложка ©

Pixabay

Александр Юнашев
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