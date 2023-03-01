Песков переадресовал вопрос об успехах ВС РФ под Артёмовском в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об усилении атаки российских военных под Артёмовском и переадресовал вопрос Минобороны.
"Если помните, каждый раз такие вопросы я переадресовываю к своим коллегам в Министерство обороны. Потому что это касается процесса осуществления специальной военной операции, поэтому это — в Министерство обороны", — уточнил он.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы получили возможность сжать кольцо вокруг Артёмовска благодаря ЧВК "Вагнер". В украинской армии назвали обстановку "сущим адом" и подчеркнули, что Киев скрывает отвратительное положение дел ВСУ.