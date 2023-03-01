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1 марта, 10:55

Песков переадресовал вопрос об успехах ВС РФ под Артёмовском в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об усилении атаки российских военных под Артёмовском и переадресовал вопрос Минобороны.

"Если помните, каждый раз такие вопросы я переадресовываю к своим коллегам в Министерство обороны. Потому что это касается процесса осуществления специальной военной операции, поэтому это — в Министерство обороны", — уточнил он.

На Украине допустили отступление бойцов ВСУ из Артёмовска

На Украине допустили отступление бойцов ВСУ из Артёмовска

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы получили возможность сжать кольцо вокруг Артёмовска благодаря ЧВК "Вагнер". В украинской армии назвали обстановку "сущим адом" и подчеркнули, что Киев скрывает отвратительное положение дел ВСУ.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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