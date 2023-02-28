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28 февраля, 18:24
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"Сущий ад": Бойцы ВСУ раскрыли в эфире CNN правду о ситуации в Артёмовске

Украинские военные в эфире CNN назвали сущим адом для ВСУ ситуацию в Артёмовске

Ситуация под Артёмовском стала крайне опасной для ВСУ, и официальный Киев этого пока не признаёт. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, которые принимали участие в боях.

"Ситуация в Бахмуте (Артёмовске) сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить ещё 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении", — рассказал телеканалу анонимный боец ВСУ.

Ещё один военный признался в интервью CNN, что "ситуация вокруг Бахмута очень сложная", а другой солдат оценил положение украинских военных в Артёмовске как "сущий ад".

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Ранее стало известно, что Киев начал перебрасывать в район Артёмовска немецкие танки Leopard. По словам врио главы ДНР Гагина, сенсации из этого делать не стоит — это такая же бронецель, как и остальные.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Ирина Фальке
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