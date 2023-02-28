Ситуация под Артёмовском стала крайне опасной для ВСУ, и официальный Киев этого пока не признаёт. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, которые принимали участие в боях.

"Ситуация в Бахмуте (Артёмовске) сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить ещё 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении", — рассказал телеканалу анонимный боец ВСУ.

Ещё один военный признался в интервью CNN, что "ситуация вокруг Бахмута очень сложная", а другой солдат оценил положение украинских военных в Артёмовске как "сущий ад".