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Опубликовано 28 февраля 2023, 10:42

Танки Leopard замечены в районе Артёмовска

Советник главы ДНР: В районе Артёмовска заметили танки Leopard

Танки Leopard замечены в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, подчеркнув, что эти немецкие машины — такая же цель для российских военных, как и другая боевая техника противника.

"Были заявления о том, что в районе Артёмовска появлялись "Леопарды". Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит", — отметил Гагин в эфире телеканала "Россия".

Советник Дениса Пушилина также спрогнозировал, что распутица, характерная для этого времени года, затруднит движение таких тяжёлых машин, как Leopard.

В Германии заявили, что боеспособными являются лишь 30% немецких танков Leopard
В Германии заявили, что боеспособными являются лишь 30% немецких танков Leopard

Напомним, ранее в Польше сообщили, что уже отправили Киеву первые танки Leopard 2 из 14 обещанных. Известно, что первая партия включает в себя четыре машины.

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Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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