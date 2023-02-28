Танки Leopard замечены в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, подчеркнув, что эти немецкие машины — такая же цель для российских военных, как и другая боевая техника противника.

"Были заявления о том, что в районе Артёмовска появлялись "Леопарды". Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит", — отметил Гагин в эфире телеканала "Россия".