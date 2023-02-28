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Регион
Опубликовано 28 февраля 2023, 17:31
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Илон Маск изучил карту боевых действий и констатировал, что Артёмовск почти окружён

Американский бизнесмен — основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск — изучил карту боевых действий на Украине и пришёл к выводу, что российские войска почти сжали кольцо вокруг Артёмовска, где ещё удерживаются некоторые подразделения ВСУ.

"Почти окружён", констатировал американский миллиардер в "Твиттере".

Большинство пользователей под сообщением Маска согласились, что, если верить карте боёв, преимущество явно за Российской армией.

Пушилин не исключил, что из-за взрыва дамбы в Артёмовске ВСУ попадут в окружение
Пушилин не исключил, что из-за взрыва дамбы в Артёмовске ВСУ попадут в окружение

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы получили возможность сжать кольцо вокруг Артёмовска благодаря ЧВК "Вагнер".

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Patrick Pleul

Татьяна Миссуми
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