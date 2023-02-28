Илон Маск изучил карту боевых действий и констатировал, что Артёмовск почти окружён

Американский бизнесмен — основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск — изучил карту боевых действий на Украине и пришёл к выводу, что российские войска почти сжали кольцо вокруг Артёмовска, где ещё удерживаются некоторые подразделения ВСУ.