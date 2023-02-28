Илон Маск изучил карту боевых действий и констатировал, что Артёмовск почти окружён
Американский бизнесмен — основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск — изучил карту боевых действий на Украине и пришёл к выводу, что российские войска почти сжали кольцо вокруг Артёмовска, где ещё удерживаются некоторые подразделения ВСУ.
"Почти окружён", — констатировал американский миллиардер в "Твиттере".
Большинство пользователей под сообщением Маска согласились, что, если верить карте боёв, преимущество явно за Российской армией.
Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы получили возможность сжать кольцо вокруг Артёмовска благодаря ЧВК "Вагнер".
ТАСС / dpa / picture-alliance / Patrick Pleul