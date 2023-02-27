Пушилин не исключил, что из-за взрыва дамбы в Артёмовске ВСУ попадут в окружение

Подрыв дамбы в Артёмовске (украинское название — Бахмут) со стороны ВСУ стало медвежьей услугой для самих же украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, "суетливые, не совсем просчитанные действия" противника не смогли оказать существенное влияние на продвижение подразделений ВС РФ.