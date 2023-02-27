Пушилин не исключил, что из-за взрыва дамбы в Артёмовске ВСУ попадут в окружение
Подрыв дамбы в Артёмовске (украинское название — Бахмут) со стороны ВСУ стало медвежьей услугой для самих же украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, "суетливые, не совсем просчитанные действия" противника не смогли оказать существенное влияние на продвижение подразделений ВС РФ.
"Мы фиксируем, что для тех подразделений противника, которые сконцентрированы в северной части города, сложности создаются. По сути, это (взрыв дамбы в Артёмовске. — Прим. Лайфа) медвежья услуга, шансы [ВСУ] попасть в окружение существенно увеличились", — отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ взорвали дамбу на водохранилище "Северный ставок" в Артёмовске. По словам врио главы ДНР Яна Гагина, после подрыва в той местности началось затопление частных домов. Вода может хлынуть и в подвалы, где укрываются местные жители. Власти ДНР заявили о риске серьёзной эпидемии из-за подрыва дамбы.
Vk.com / Минобороны России