Власти ДНР заявили о риске серьёзной эпидемии из-за подрыва ВСУ дамбы в Артёмовске

Последствия подрыва украинскими войсками дамбы в Артёмовске могут плохо отразиться на эпидемиологической ситуации в том районе. Об этом предупредил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьёзную эпидемию среди мирного населения", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

В результате действий украинской армии также может усложниться доставка продуктов в город, что усилит продовольственный кризис, добавил Кимаковский.