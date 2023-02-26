Власти ДНР заявили о риске серьёзной эпидемии из-за подрыва ВСУ дамбы в Артёмовске
Последствия подрыва украинскими войсками дамбы в Артёмовске могут плохо отразиться на эпидемиологической ситуации в том районе. Об этом предупредил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьёзную эпидемию среди мирного населения", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".
В результате действий украинской армии также может усложниться доставка продуктов в город, что усилит продовольственный кризис, добавил Кимаковский.
Напомним, накануне ВСУ взорвали дамбу на водохранилище "Северный ставок" в Артёмовске. По словам врио главы ДНР Яна Гагина, после подрыва в той местности началось затопление частных домов. Вода может хлынуть и в подвалы, где укрываются местные жители.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka