Непогода отрезала ВСУ пути для снабжения войск под Артёмовском, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения войск на Артёмовском направлении
Плохая погода лишила украинскую армию возможности снабжения войск на Артёмовском направлении. Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, для этих целей у ВСУ нет "ни одной безопасной дороги между Часовым Яром и Артёмовском".
"Из-за распутицы украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги. Единственная дорога, до недавнего времени относительно безопасная и с твёрдым покрытием, проходящая через населённый пункт Хромово, уже находится под огневым воздействием наших войск", — сообщил он в беседе с ТАСС.
Лайф рассказывал, что советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о продвижении российских военных в Артёмовске. По его словам, бои за город идут уже почти в самом центре. Несколькими днями ранее президент Незалежной Владимир Зеленский допустил отход ВСУ из Артёмовска. Он заявил, что украинские войска не планируют удерживать город и будут оставаться там, "пока это будет разумно".
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