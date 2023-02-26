Непогода отрезала ВСУ пути для снабжения войск под Артёмовском, заявили в ЛНР

Плохая погода лишила украинскую армию возможности снабжения войск на Артёмовском направлении. Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, для этих целей у ВСУ нет "ни одной безопасной дороги между Часовым Яром и Артёмовском".

"Из-за распутицы украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги. Единственная дорога, до недавнего времени относительно безопасная и с твёрдым покрытием, проходящая через населённый пункт Хромово, уже находится под огневым воздействием наших войск", — сообщил он в беседе с ТАСС.