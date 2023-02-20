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Регион
Опубликовано 19 февраля 2023, 21:04
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Зеленский допустил отход ВСУ из Артёмовска

Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артёмовск любой ценой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска не намерены удерживать город Артёмовск (украинское название Бахмут). Они будут оставаться там, "пока это будет разумно".

"Это не особенно большой город. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Будем воевать, пока это разумно", — сказал Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его мнению, в планах российских войск продвинуться до Краматорска и Славянска, а затем до границ Донбасса и до Днепра.

"Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", — заявил президент Украины.

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Как рассказывал Лайф, сегодня Зеленский также заявил об "очень непростой" ситуации для Вооружённых сил Украины на Угледарском направлении. Минобороны России ранее сообщало об успешных боях в той местности.

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев
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